Туристка раскрыла малоизвестную схему аферистов в Венеции — как не попасть на крючок

Многие мошенники часто пользуются уязвимостью туристов и постоянно придумывают схемы, как выманить у них деньги. Соло-туристка, которая посетила более 30 стран, раскрыла малоизвестную аферу в Венеции. Она предупредила, что не стоит делать, чтобы не остаться в другой стране с "дыркой в кармане" и не испортить себе отдых.

Как не стать жертвой аферистов в Италии

Путешественница рассказала о событиях, которые произошли с ней возле станции Venezia St Lucia. К ней подошла молодая женщина, блондинка, с рюкзаками и фотоаппаратом. Она начала делать вид, что спешит, и ей нужно добраться домой к своей маленькой дочери, но ее телефон разрядился.

Незнакомка начала делать вид, что это ее первое самостоятельное путешествие, и попросила небольшую сумму, которую пообещала вернуть. Мошенница даже оставляет вам свои контакты, однако, конечно, они фейковые.

Аферистка, как правило, подходит к молодым женщинам, которые сидят наедине у канала.

"Просто не вступайте в разговор. Ничего не говорите. Не давайте ей денег! Просто скажите, что у вас нет наличных, и она пойдет дальше", — посоветовала путешественница.

