Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Туристов в Италии предупредили о новой схеме мошенников

Туристов в Италии предупредили о новой схеме мошенников

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 12:22
обновлено: 10:24
Туристка раскрыла малоизвестную схему аферистов в Венеции — как не попасть на крючок
Туристки наслаждаются отдыхом осенью. Фото: Freepik

Многие мошенники часто пользуются уязвимостью туристов и постоянно придумывают схемы, как выманить у них деньги. Соло-туристка, которая посетила более 30 стран, раскрыла малоизвестную аферу в Венеции. Она предупредила, что не стоит делать, чтобы не остаться в другой стране с "дыркой в кармане" и не испортить себе отдых.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Как не стать жертвой аферистов в Италии

Путешественница рассказала о событиях, которые произошли с ней возле станции Venezia St Lucia. К ней подошла молодая женщина, блондинка, с рюкзаками и фотоаппаратом. Она начала делать вид, что спешит, и ей нужно добраться домой к своей маленькой дочери, но ее телефон разрядился.

Незнакомка начала делать вид, что это ее первое самостоятельное путешествие, и попросила небольшую сумму, которую пообещала вернуть. Мошенница даже оставляет вам свои контакты, однако, конечно, они фейковые.

Аферистка, как правило, подходит к молодым женщинам, которые сидят наедине у канала.

"Просто не вступайте в разговор. Ничего не говорите. Не давайте ей денег! Просто скажите, что у вас нет наличных, и она пойдет дальше", — посоветовала путешественница.

Напомним, ранее мы рассказывали о популярных мексиканских блюдах. Жители этой страны обожают кукурузу и кукурузную муку, разнообразные соусы и специи, а также перец чили.

Также мы писали, что один из популярных для отдыха городов в Испании введет строгие правила для туристов. Они направлены на улучшение имиджа курорта.

Италия путешествие афера мошенничество туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации