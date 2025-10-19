Туристка розкрила маловідому схему аферистів у Венеції — як не потрапити на гачок

Туристки насолоджуються відпочинком восени. Фото: Freepik

Багато шахраїв часто користуються вразливістю туристів та постійно вигадують схеми, як видурити у них гроші. Соло-туристка, яка відвідала понад 30 країн, розкрила маловідому аферу у Венеції. Вона попередила, що не варто робити, щоб не залишитися в іншій країні із "діркою в кишені" та не зіпсувати собі відпочинок.

Як не стати жертвою аферистів в Італії

Мандрівниця розповіла про події, які сталися з нею біля станції Venezia St Lucia. До неї підійшла молода жінка, блондинка, з рюкзаками та фотоапаратом. Вона почала вдавати, що поспішає, і їй потрібно дістатися додому до своєї маленької доньки, але її телефон розрядився.

Незнайомка почала вдавати, що це її перша самостійна подорож, та попросила невелику суму, яку пообіцяла повернути. Шахрайка навіть залишає вам свої контакти, проте, звичайно, вони фейкові.

Аферистка, як правило, підходить до молодих жінок, які сидять наодинці біля каналу.

"Просто не вступайте в розмову. Нічого не кажіть. Не давайте їй грошей! Просто скажіть, що у вас немає готівки, і вона піде далі", — порадила мандрівниця.

