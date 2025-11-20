Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Туристка рассказала, как узнать пароль от Wi-Fi в аэропорту

Туристка рассказала, как узнать пароль от Wi-Fi в аэропорту

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 07:55
обновлено: 16:33
Как бесплатно подключиться к Wi-Fi в любом аэропорту мира — карта с паролями
Аэропорт. Фото: Pinterest

Нередко прилетаешь в аэропорт транзитной страны и чувствуешь себя неудобно — покупать местную sim-карту с интернетом дорого и бессмысленно. Выяснилось, что можно пользоваться интернетом в любом аэропорту мира. Опытная туристка объяснила, как подключиться к бесплатному Wi-Fi.

Соответствующим роликом поделилась пользовательница kydupoihatu в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Wi-Fi без доплат в аэропорту

Путешественница порекомендовала написать в ленту поиска Google слова на английском "wireless password wifi airport" и нажать на первую ссылку. На карте выберите аэропорт, в котором вы находитесь, или через который планируете свой маршрут.

Пользователю появится иконка с паролем от сети Wi-Fi. Таким образом вы сможете пользоваться бесплатным интернетом без всяких доплат. Если вы часто путешествуете по миру — лучше заранее запишите пароль от аэропорта нужной страны, ведь могут возникнуть проблемы с роумингом.

@kydupoihatu

WIFI: Как подключиться к закрытой сети во всех аэропортах 🌎 #путешествия #лайфхак #тревелблог #европа #аэропорт #украинцызаграницей

♬ Savage - MGEN RAND

Ранее мы писали, что популярные авиакомпании разработали правила поведения в самолете. За их игнорирование которым грозят кругленькие штрафы.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.

аэропорты путешествие интернет пароль туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации