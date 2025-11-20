Как бесплатно подключиться к Wi-Fi в любом аэропорту мира — карта с паролями

Туристка рассказала, как узнать пароль от Wi-Fi в аэропорту
Нередко прилетаешь в аэропорт транзитной страны и чувствуешь себя неудобно — покупать местную sim-карту с интернетом дорого и бессмысленно. Выяснилось, что можно пользоваться интернетом в любом аэропорту мира. Опытная туристка объяснила, как подключиться к бесплатному Wi-Fi.
Соответствующим роликом поделилась пользовательница kydupoihatu в TikTok.
Wi-Fi без доплат в аэропорту
Путешественница порекомендовала написать в ленту поиска Google слова на английском "wireless password wifi airport" и нажать на первую ссылку. На карте выберите аэропорт, в котором вы находитесь, или через который планируете свой маршрут.
Пользователю появится иконка с паролем от сети Wi-Fi. Таким образом вы сможете пользоваться бесплатным интернетом без всяких доплат. Если вы часто путешествуете по миру — лучше заранее запишите пароль от аэропорта нужной страны, ведь могут возникнуть проблемы с роумингом.
@kydupoihatu
WIFI: Как подключиться к закрытой сети во всех аэропортах 🌎 #путешествия #лайфхак #тревелблог #европа #аэропорт #украинцызаграницей
