Как бесплатно подключиться к Wi-Fi в любом аэропорту мира — карта с паролями

Аэропорт. Фото: Pinterest

Нередко прилетаешь в аэропорт транзитной страны и чувствуешь себя неудобно — покупать местную sim-карту с интернетом дорого и бессмысленно. Выяснилось, что можно пользоваться интернетом в любом аэропорту мира. Опытная туристка объяснила, как подключиться к бесплатному Wi-Fi.

Соответствующим роликом поделилась пользовательница kydupoihatu в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Wi-Fi без доплат в аэропорту

Путешественница порекомендовала написать в ленту поиска Google слова на английском "wireless password wifi airport" и нажать на первую ссылку. На карте выберите аэропорт, в котором вы находитесь, или через который планируете свой маршрут.

Пользователю появится иконка с паролем от сети Wi-Fi. Таким образом вы сможете пользоваться бесплатным интернетом без всяких доплат. Если вы часто путешествуете по миру — лучше заранее запишите пароль от аэропорта нужной страны, ведь могут возникнуть проблемы с роумингом.

Ранее мы писали, что популярные авиакомпании разработали правила поведения в самолете. За их игнорирование которым грозят кругленькие штрафы.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.