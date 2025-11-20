Як безкоштовно під'єднатись до Wi-Fi в будь-якому аеропорту світу — карта з паролями

Аеропорт. Фото: Pinterest

Нерідко прилітаєш до аеропорту транзитної країни та почуваєш себе незручно — купувати місцеву sim-картку з інтернетом дорого та безсенсово. З'ясувалось, що можна користуватися інтернетом в будь-якому аеропорту світу. Досвідчена туристка пояснила, як підключитися до безкоштовного Wi-Fi.

Відповідник роликом поділилась користувачка kydupoihatu в TikTok.

Wi-Fi без доплат в аеропорту

Мандрівниця порекомендувала написати в стрічку пошуку Google слова англійською "wireless password wifi airport" і натиснути на перше посилання. На карті оберіть аеропорт, в якому ви перебуваєте, чи через який плануєте свій маршрут.

Користувачу з'явиться іконка із паролем від мережі Wi-Fi. Таким чином ви зможете користуватися безкоштовним інтернетом без жодних доплат. Якщо ви часто мандруєте світом — краще заздалегідь запишіть пароль від аеропорту потрібної країни, адже можуть виникнути проблеми із роумінгом.

