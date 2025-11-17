Що заборонено робити в літаку — популярні штрафи авіакомпаній

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Авіарейс — це маленька пригода, яка відкриває світ та дарує нам емоції. Буває, що чекаєш на омріяну відпустку місяцями, а коли сідаєш на борт — увесь магічний настрій псує зухвала поведінка деяких пасажирів. Популярні авіакомпанії розробили правила поводження в літаку, за ігнорування яких загрожують кругленькі штрафи.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Зловживання алкоголем

Деякі мандрівники дозволяють собі випити перед польотом, щоб заспокоїти свої нерви та трохи розслабитися. Проте нетверезий пасажир, який порушує порядок під час польоту, може змусити пілота змінити маршрут. Порушника можуть зняти з рейсу, йому загрожує штраф в розмірі до 92 000 євро (приблизно 4200 тис. гривень).

Паління

Куріння заборонено на всіх комерційних рейсах, а порушення заборони суворо карається. Порушників можуть оштрафувати на 6 000 євро (приблизно 276 тис. гривень). Мандрівникам, які борються з тягою до нікотину, рекомендується використовувати нікотинові пластирі.Заборона також поширюється на електронні сигарети та вейпи.

Ігнорування вказівок безпеки

За ігнорування прохання стюардеси пристебнути ремені також загрожують серйозні наслідки. Екіпаж має право затримувати пасажирів, які порушують громадський порядок, а пілоти можуть взагалі змінити напрямок польоту й висадити порушника — якщо це загрожує безпеці інших.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також блогерка розповіла, як правильно скласти речі у валізу. За допомогою її способу у вас поміститися майже вдвічі більше одягу.