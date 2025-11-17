Что запрещено делать в самолете — популярные штрафы авиакомпаний

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиарейс — это маленькое приключение, которое открывает мир и дарит нам эмоции. Бывает, что ждешь желанный отпуск месяцами, а когда садишься на борт — все магическое настроение портит вызывающее поведение некоторых пассажиров. Популярные авиакомпании разработали правила поведения в самолете, за игнорирование которых грозят кругленькие штрафы.

Об этом пишет Daily Express.

Злоупотребление алкоголем

Некоторые путешественники позволяют себе выпить перед полетом, чтобы успокоить свои нервы и немного расслабиться. Однако нетрезвый пассажир, который нарушает порядок во время полета, может заставить пилота изменить маршрут. Нарушителя могут снять с рейса, ему грозит штраф в размере до 92 000 евро (примерно 4 млн 200 тыс. гривен).

Курение

Курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета строго наказывается. Нарушителей могут оштрафовать на 6 000 евро (примерно 276 тыс. гривен). Путешественникам, которые борются с тягой к никотину, рекомендуется использовать никотиновые пластыри. Запрет также распространяется на электронные сигареты и вейпы.

Игнорирование указаний безопасности

За игнорирование просьбы стюардессы пристегнуть ремни также грозят серьезные последствия. Экипаж имеет право задерживать пассажиров, которые нарушают общественный порядок, а пилоты могут вообще изменить направление полета и высадить нарушителя — если это угрожает безопасности других.

