Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Запреты в самолете — за какие нарушения грозят штрафы

Запреты в самолете — за какие нарушения грозят штрафы

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 20:25
обновлено: 20:40
Что запрещено делать в самолете — популярные штрафы авиакомпаний
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Авиарейс — это маленькое приключение, которое открывает мир и дарит нам эмоции. Бывает, что ждешь желанный отпуск месяцами, а когда садишься на борт — все магическое настроение портит вызывающее поведение некоторых пассажиров. Популярные авиакомпании разработали правила поведения в самолете, за игнорирование которых грозят кругленькие штрафы.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Злоупотребление алкоголем

Некоторые путешественники позволяют себе выпить перед полетом, чтобы успокоить свои нервы и немного расслабиться. Однако нетрезвый пассажир, который нарушает порядок во время полета, может заставить пилота изменить маршрут. Нарушителя могут снять с рейса, ему грозит штраф в размере до 92 000 евро (примерно 4 млн 200 тыс. гривен).

Курение

Курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета строго наказывается. Нарушителей могут оштрафовать на 6 000 евро (примерно 276 тыс. гривен). Путешественникам, которые борются с тягой к никотину, рекомендуется использовать никотиновые пластыри. Запрет также распространяется на электронные сигареты и вейпы.

Игнорирование указаний безопасности

За игнорирование просьбы стюардессы пристегнуть ремни также грозят серьезные последствия. Экипаж имеет право задерживать пассажиров, которые нарушают общественный порядок, а пилоты могут вообще изменить направление полета и высадить нарушителя — если это угрожает безопасности других.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также блогер рассказала, как правильно сложить вещи в чемодан. С помощью ее способа у вас поместиться почти вдвое больше одежды.

путешествие штрафы курение нарушения туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации