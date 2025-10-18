Как выглядят зоопарки в КНДР - в каких условиях держат животных

Обезьяна в зоопарке. Фото: freepik.com

Северная Корея — полностью изолированная страна мира, с очень строгими законами и большим количеством запретов и ограничений. В КНДР почти нереально попасть жителю другой страны. Однако туристка тайно показала один из зоопарков Пхеньяна, в частности, условия, в которых держат там животных.

Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Зоопарки в Северной Корее

На входе работница проверяет температуру тела посетителей бесконтактным термометром. Вход в зоопарк сделан в виде пасти рычащего тигра, что выглядит довольно необычно.

Территория этого зоопарка кажется огромной, однако животных держат в тесных вольерах. На заборах клеток установлены иглы, чтобы животные, которые будут пытаться убежать, испытывали сильную боль.

Туристка показала одну из пар в Северной Корее. Она предположила, что они вдвоем на свидании — девушка держала искусственную розу в руках. Если мы привыкли видеть такие цветы только на кладбищах, то корейцы украшают все вокруг ими. Туристка рассказала, что ее гостиничный номер был переполнен такими цветами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Европе запустят уникальный поезд. В каждом купе будут условия, приближенные к гостиничному номеру.

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.