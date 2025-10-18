Как выглядят зоопарки в КНДР - в каких условиях держат животных

Туристка тайно показала зоопарк в КНДР — видео
Северная Корея — полностью изолированная страна мира, с очень строгими законами и большим количеством запретов и ограничений. В КНДР почти нереально попасть жителю другой страны. Однако туристка тайно показала один из зоопарков Пхеньяна, в частности, условия, в которых держат там животных.
Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.
Зоопарки в Северной Корее
На входе работница проверяет температуру тела посетителей бесконтактным термометром. Вход в зоопарк сделан в виде пасти рычащего тигра, что выглядит довольно необычно.
Территория этого зоопарка кажется огромной, однако животных держат в тесных вольерах. На заборах клеток установлены иглы, чтобы животные, которые будут пытаться убежать, испытывали сильную боль.
Туристка показала одну из пар в Северной Корее. Она предположила, что они вдвоем на свидании — девушка держала искусственную розу в руках. Если мы привыкли видеть такие цветы только на кладбищах, то корейцы украшают все вокруг ими. Туристка рассказала, что ее гостиничный номер был переполнен такими цветами.
