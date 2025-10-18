Відео
Туристка таємно показала зоопарк у КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 09:15
Який вигляд мають зоопарки у КНДР — в яких умовах тримають тварин
Мавпа в зоопарку. Фото: freepik.com

Північна Корея — цілковито ізольована країна світу, із дуже суворими законами та великою кількістю заборон та обмежень. В КНДР майже нереально потрапити жителю іншої країни. Проте туристка таємно показала один із зоопарків Пхеньяна, зокрема, умови, в яких тримають там тварин.

Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.

Читайте також:

Зоопарки в Північній Кореї

На вході працівниця перевіряє температуру тіла відвідувачів безконтактним термометром. Вхід у зоопарк зроблений у вигляді пащі тигра, який гарчить, що виглядає досить незвично.

Територія цього зоопарку здається величезною, проте тварин тримають у тісних вольєрах. На заборах кліток встановлені голки, щоб тварини, які будуть намагатися втекти, відчували сильний біль.

Туристка показала одну з пар у Північній Кореї. Вона припустила, що вони вдвох на побаченні — дівчина тримала штучну троянду в руках. Якщо ми звикли бачити такі квіти лише на кладовищах, то корейці прикрашають все навколо ними. Туристка розповіла, що її готельний номер був переповнений такими квітами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Європі запустять унікальний потяг. В кожному купе будуть умови, наближені до готельного номера.

Також ми писали, що один з ресторанів із трьома зірками Мішлен потрапив у скандал. Користувачі мережі розкритикували подачу десерту шеф-кухарем. 

подорож тварини зоопарк туризм Північна Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
