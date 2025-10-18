Який вигляд мають зоопарки у КНДР — в яких умовах тримають тварин

Туристка таємно показала зоопарк у КНДР — відео
Північна Корея — цілковито ізольована країна світу, із дуже суворими законами та великою кількістю заборон та обмежень. В КНДР майже нереально потрапити жителю іншої країни. Проте туристка таємно показала один із зоопарків Пхеньяна, зокрема, умови, в яких тримають там тварин.
Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.
Зоопарки в Північній Кореї
На вході працівниця перевіряє температуру тіла відвідувачів безконтактним термометром. Вхід у зоопарк зроблений у вигляді пащі тигра, який гарчить, що виглядає досить незвично.
Територія цього зоопарку здається величезною, проте тварин тримають у тісних вольєрах. На заборах кліток встановлені голки, щоб тварини, які будуть намагатися втекти, відчували сильний біль.
Туристка показала одну з пар у Північній Кореї. Вона припустила, що вони вдвох на побаченні — дівчина тримала штучну троянду в руках. Якщо ми звикли бачити такі квіти лише на кладовищах, то корейці прикрашають все навколо ними. Туристка розповіла, що її готельний номер був переповнений такими квітами.
