Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия В ГПСУ рассказали, как наказывают за нарушение границ в Карпатах

В ГПСУ рассказали, как наказывают за нарушение границ в Карпатах

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:12
обновлено: 10:40
Пограничная зона в Карпатах — какие наказания предусмотрены для нарушителей
Туристы ночуют в горах. Фото: freepik.com

Несмотря на прохладную погоду, многие туристы отправляются покорять Украинские Карпаты. Однако в период действия военного положения доступ к некоторым популярным туристическим локациям вблизи границы закрыт. Нарушители установленных запретов несут административную ответственность, и к ним могут примениться финансовые санкции.

Об этом рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в интервью "24 каналу".

Реклама
Читайте также:

Как наказывают туристов, которые нарушают правила в пограничной зоне

По словам Заруднева, в большинстве случаев пограничники обходятся профилактической беседой — если человек признается, что нарушил правила случайно.

"Если человек может, как говорится, внятно объяснить пограничнику, что произошло, то санкций не будет никаких. Да, пограничники проведут работу или разговор, но санкций не будет", — пояснил он.

Как сообщил Заруднев, нарушитель несет ответственность по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и на него может быть составлен протокол и наложен штраф, однако наложение финансовых санкций применяется на усмотрение пограничника.

"Если человек нарушает закон впервые и мы понимаем, что это было случайно, или что он действительно не знал и не имел намерения незаконно пересекать границу, то необязательно будет составлен протокол. Проведут работу с человеком, и на том все закончится", — добавил он.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

граница путешествие Карпаты нарушения туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации