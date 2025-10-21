Пограничная зона в Карпатах — какие наказания предусмотрены для нарушителей

Туристы ночуют в горах. Фото: freepik.com

Несмотря на прохладную погоду, многие туристы отправляются покорять Украинские Карпаты. Однако в период действия военного положения доступ к некоторым популярным туристическим локациям вблизи границы закрыт. Нарушители установленных запретов несут административную ответственность, и к ним могут примениться финансовые санкции.

Об этом рассказал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в интервью "24 каналу".

Как наказывают туристов, которые нарушают правила в пограничной зоне

По словам Заруднева, в большинстве случаев пограничники обходятся профилактической беседой — если человек признается, что нарушил правила случайно.

"Если человек может, как говорится, внятно объяснить пограничнику, что произошло, то санкций не будет никаких. Да, пограничники проведут работу или разговор, но санкций не будет", — пояснил он.

Как сообщил Заруднев, нарушитель несет ответственность по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и на него может быть составлен протокол и наложен штраф, однако наложение финансовых санкций применяется на усмотрение пограничника.

"Если человек нарушает закон впервые и мы понимаем, что это было случайно, или что он действительно не знал и не имел намерения незаконно пересекать границу, то необязательно будет составлен протокол. Проведут работу с человеком, и на том все закончится", — добавил он.

