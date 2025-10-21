Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри У ДПСУ розповіли, як карають за порушення кордонів у Карпатах

У ДПСУ розповіли, як карають за порушення кордонів у Карпатах

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 10:40
Прикордонна зона в Карпатах — які покарання передбачені для порушників
Туристи ночують в горах. Фото: freepik.com

Попри прохолодну погоду, багато туристів вирушають підкорювати Українські Карпати. Проте в період дії воєнного стану доступ до деяких популярних туристичних локацій поблизу кордону закритий. Порушники встановлених заборон несуть адміністративну відповідальність, і до них можуть застосуватися фінансові санкції.

Про це розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв в інтерв'ю "24 каналу".

Реклама
Читайте також:

Як карають туристів, які порушують правила у прикордонній зоні 

За словами Заруднєва, в більшості випадків прикордонники обходяться профілактичною бесідою — якщо людина зізнається, що порушила правила випадково.

"Якщо людина може, як то кажуть, виразно пояснити прикордоннику, що відбулося, то санкцій не буде ніяких. Так, прикордонники проведуть роботу чи розмову, але санкцій не буде", — пояснив він.

Як повідомив Заруднєв, порушник несе відповідальність за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і на нього може бути складений протокол та накладений штраф, проте накладення фінансових санкцій застосовується на розсуд прикордонника.

"Якщо людина порушує закон вперше і ми розуміємо, що це було випадково, або що вона дійсно не знала і не мала наміру незаконно перетинати кордон, то не обов'язково буде складено протокол. Проведуть роботу з людиною, і на тому все закінчиться", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

кордон подорож Карпати порушення туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації