Прикордонна зона в Карпатах — які покарання передбачені для порушників

Попри прохолодну погоду, багато туристів вирушають підкорювати Українські Карпати. Проте в період дії воєнного стану доступ до деяких популярних туристичних локацій поблизу кордону закритий. Порушники встановлених заборон несуть адміністративну відповідальність, і до них можуть застосуватися фінансові санкції.

Про це розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв в інтерв'ю "24 каналу".

Як карають туристів, які порушують правила у прикордонній зоні

За словами Заруднєва, в більшості випадків прикордонники обходяться профілактичною бесідою — якщо людина зізнається, що порушила правила випадково.

"Якщо людина може, як то кажуть, виразно пояснити прикордоннику, що відбулося, то санкцій не буде ніяких. Так, прикордонники проведуть роботу чи розмову, але санкцій не буде", — пояснив він.

Як повідомив Заруднєв, порушник несе відповідальність за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і на нього може бути складений протокол та накладений штраф, проте накладення фінансових санкцій застосовується на розсуд прикордонника.

"Якщо людина порушує закон вперше і ми розуміємо, що це було випадково, або що вона дійсно не знала і не мала наміру незаконно перетинати кордон, то не обов'язково буде складено протокол. Проведуть роботу з людиною, і на тому все закінчиться", — додав він.

