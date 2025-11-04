Открыли Большой Египетский музей с более 100 000 экспонатов (фото)

Большой Египетский музей. Фото: Reuters

На популярном среди украинцев курорте открыл двери Большой Египетский музей (GEM), который является крупнейшим археологическим музеем в мире. Он расположен рядом с одним из семи чудес древнего мира — Великой пирамидой Хуфу в Гизе. В стенах GEM хранится около 100 000 артефактов.

Новый музей в Египте

В музее будут храниться все артефакты из нетронутой гробницы юного фараона Тутанхамона — уникальная золотая маска, трон и колесницы.

Кроме экспозиции Тутанхамона, в музее представлена погребальная лодка Хуфу, которой 4 500 лет. Она является одним из старейших и лучше всего сохранившихся судов античности.

Также среди самых выдающихся экспонатов — подвешенный обелиск мощного фараона Рамзеса II, которому 3 200 лет. Эта импозантная статуя была перенесена из музея вблизи железнодорожного вокзала Каира в 2006 году.

Площадь музея составляет 500 000 квадратных метров — это примерно размер 70 футбольных полей. Его внешние стены покрыты иероглифами и полупрозрачным алебастром, вырезанным в форме треугольников, а вход сделан в форме пирамиды. Гигантская лестница обставлена статуями древних царей и цариц, а на верхнем этаже открывается вид на пирамиды Гизы.

Впервые идея создания музея была выдвинута в 1992 году, а строительство началось в 2005 году. По оценкам экспертов, на его завершение понадобилось почти столько же времени, сколько и на строительство Великой пирамиды — 20 лет.

Стоимость этого огромного музейного комплекса составляет около 1,2 млрд долларов (910 млн фунтов стерлингов; 1,1 млрд евро). Ожидается, что он будет привлекать до 8 млн посетителей в год, что даст мощный толчок египетскому туризму, который пострадал от региональных кризисов.

