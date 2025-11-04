Відкрили Великий Єгипетський музей із понад 100 000 експонатів (фото)

Великий Єгипетський музей. Фото: Reuters

На популярному серед українців курорті відкрив двері Великий Єгипетський музей (GEM), який є найбільшим археологічним музеєм у світі. Він розташований поруч з одним із семи чудес стародавнього світу — Великою пірамідою Хуфу в Гізі. В стінах GEM зберігається близько 100 000 артефактів.

Новий музей у Єгипті

В музеї зберігатимуться всі артефакти із недоторканої гробниці юного фараона Тутанхамона — унікальна золота маска, трон і колісниці.

Окрім експозиції Тутанхамона, в музеї представлений похоронний човен Хуфу, якому 4 500 років. Він є одним з найстаріших і найкраще збережених суден античності.

Також серед найвизначніших експонатів — підвішений обеліск потужного фараона Рамзеса II, якому 3 200 років. Ця імпозантна статуя була перенесена з музею поблизу залізничного вокзалу Каїра у 2006 році.

Площа музею складає 500 000 квадратних метрів — це розмір приблизно 70 футбольних полів. Його зовнішні стіни вкриті ієрогліфами та напівпрозорим алебастром, вирізаним у формі трикутників, а вхід зроблений у формі піраміди. Гігантські сходи обставлені статуями стародавніх царів і цариць, а на верхньому поверсі відкривається вид на піраміди Гізи.

Вперше ідея створення музею була висунута в 1992 році, а будівництво розпочалося у 2005 році. За оцінками експертів, на його завершення знадобилося майже стільки ж часу, скільки й на будівництво Великої піраміди — 20 років.

Вартість цього величезного музейного комплексу становить близько 1,2 млрд доларів (910 млн фунтів стерлінгів; 1,1 млрд євро). Очікується, що він приваблюватиме до 8 млн відвідувачів на рік, що дасть потужний поштовх єгипетському туризму, який постраждав від регіональних криз.

