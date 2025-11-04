Видео
В КНДР запретили некоторые слова — что нельзя говорить

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:12
обновлено: 11:16
Запрещенные для туристов слова в КНДР — перечень
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с военными. Фото: Reuters

КНДР — изолированная страна мира, с очень строгими законами и большим количеством запретов и ограничений. Они касаются не только жителей Северной Кореи, но и туристов, которые решатся посетить ее. В частности, диктатор Ким Чен Ын запретил даже путешественникам употреблять слово "гамбургер", "караоке" и другие.

Об этом пишет The Sun.

Запрещенные слова в КНДР

Экскурсоводам, которые встречают российских и китайских туристов в курортном городке Вонсан, приказали избегать иноязычных слов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее. Около 20-30 гидов проходят строгую программу обучения, которую проводят чиновники из кадрового отдела Трудовой партии Кореи в провинции Канвон.

Стажеры получают детальные инструкции по работе с туристами. Они также должны запомнить определенные лозунги и фразы, чтобы сознательно избегать южнокорейских выражений и иностранных заимствований.

Гиды должны говорить "даджин-гоги гьоппан" (двойной хлеб с говяжьим фаршем) вместо гамбургера и "есукимо" (эскимо) вместо мороженого. А караоке-бары, широко распространенные в Южной Корее, следует называть "аппаратами для сопровождения на экране".

Ранее туристка тайно показала один из зоопарков Пхеньяна. Условия, в которых держат там животных — разочаровывают.

Также мы писали, как житель Южной Кореи отреагировал на украинские суеверия. Интересно, что некоторые из них он также знал со своего детства.

путешествие Ким Чен Ын запрет туризм Северная Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
