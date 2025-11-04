Запрещенные для туристов слова в КНДР — перечень

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с военными. Фото: Reuters

КНДР — изолированная страна мира, с очень строгими законами и большим количеством запретов и ограничений. Они касаются не только жителей Северной Кореи, но и туристов, которые решатся посетить ее. В частности, диктатор Ким Чен Ын запретил даже путешественникам употреблять слово "гамбургер", "караоке" и другие.

Запрещенные слова в КНДР

Экскурсоводам, которые встречают российских и китайских туристов в курортном городке Вонсан, приказали избегать иноязычных слов, популярных на Западе и в соседней Южной Корее. Около 20-30 гидов проходят строгую программу обучения, которую проводят чиновники из кадрового отдела Трудовой партии Кореи в провинции Канвон.

Стажеры получают детальные инструкции по работе с туристами. Они также должны запомнить определенные лозунги и фразы, чтобы сознательно избегать южнокорейских выражений и иностранных заимствований.

Гиды должны говорить "даджин-гоги гьоппан" (двойной хлеб с говяжьим фаршем) вместо гамбургера и "есукимо" (эскимо) вместо мороженого. А караоке-бары, широко распространенные в Южной Корее, следует называть "аппаратами для сопровождения на экране".

