Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри У КНДР заборонили вимовляти деякі слова — що не можна казати

У КНДР заборонили вимовляти деякі слова — що не можна казати

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:12
Оновлено: 11:16
Заборонені для туристів слова у КНДР — перелік
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин із військовими. Фото: Reuters

КНДР — ізольована країна світу, із дуже суворими законами та великою кількістю заборон та обмежень. Вони стосуються не лише жителів Північної Кореї, а й туристів, які наважаться відвідати її. Зокрема, диктатор Кім Чен Ин заборонив навіть мандрівникам вживати слово "гамбургер", "караоке" та інші.

Про це пише The Sun.

Реклама
Читайте також:

Заборонені слова в КНДР

Екскурсоводам, які зустрічають російських і китайських туристів у курортному містечку Вонсан, наказали уникати іншомовних слів, популярних на Заході та в сусідній Південній Кореї. Близько 20-30 гідів проходять сувору програму навчання, яку проводять чиновники з кадрового відділу Трудової партії Кореї в провінції Канвон.

Стажисти отримують детальні інструкції щодо роботи з туристами. Вони також повинні запам'ятати визначені гасла та фрази, щоб свідомо уникати південнокорейських виразів та іноземних запозичень.

Гіди мають говорити "даджин-гогі гьоппан" (подвійний хліб з яловичим фаршем) замість гамбургера і "есукімо" (ескімо) замість морозива. А караоке-бари, широко поширені в Південній Кореї, слід називати "апаратами для супроводу на екрані".

Раніше туристка таємно показала один із зоопарків Пхеньяна. Умови, в яких тримають там тварин — розчаровують.

Також ми писали, як житель Південної Кореї відреагував на українські забобони. Цікаво, що деякі з них він також знав зі свого дитинства.

подорож Кім Чен Ин заборона туризм Північна Корея
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації