Заборонені для туристів слова у КНДР — перелік

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин із військовими. Фото: Reuters

КНДР — ізольована країна світу, із дуже суворими законами та великою кількістю заборон та обмежень. Вони стосуються не лише жителів Північної Кореї, а й туристів, які наважаться відвідати її. Зокрема, диктатор Кім Чен Ин заборонив навіть мандрівникам вживати слово "гамбургер", "караоке" та інші.

Про це пише The Sun.

Заборонені слова в КНДР

Екскурсоводам, які зустрічають російських і китайських туристів у курортному містечку Вонсан, наказали уникати іншомовних слів, популярних на Заході та в сусідній Південній Кореї. Близько 20-30 гідів проходять сувору програму навчання, яку проводять чиновники з кадрового відділу Трудової партії Кореї в провінції Канвон.

Стажисти отримують детальні інструкції щодо роботи з туристами. Вони також повинні запам'ятати визначені гасла та фрази, щоб свідомо уникати південнокорейських виразів та іноземних запозичень.

Гіди мають говорити "даджин-гогі гьоппан" (подвійний хліб з яловичим фаршем) замість гамбургера і "есукімо" (ескімо) замість морозива. А караоке-бари, широко поширені в Південній Кореї, слід називати "апаратами для супроводу на екрані".

