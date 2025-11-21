Видео
Україна
Видео

Украинка рассказала, сколько стоит отдохнуть на Бали

Украинка рассказала, сколько стоит отдохнуть на Бали

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 15:15
обновлено: 08:45
Сколько стоит отдых на Бали осенью 2025 года — цены на дорогу, жилье и еду
Пейзажи Бали. Фото: tripadvisor.com

У многих райский отдых ассоциируется именно с островом Бали — невероятные пляжи, жара и много тропических фруктов. В сети говорят, что на курорте довольно доступные цены. Украинка недавно побывала на этом сказочном острове и рассказала о своих расходах на проживание и питание.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница bohdana.kondratenko в TikTok.

Читайте также:

Дорога

Путешественница призналась, что самой дорогой оказалась сама дорога к сказочному курорту. Билеты из Польши на самолет в обе стороны ей обошлись в 1 000 долларов. Однако девушка подчеркнула, что пользовалась услугами не самой дешевой авиакомпании.

Жилье

Проживание в двухэтажной просторной вилле с общим бассейном и современным ремонтом обошлись туристке в 44 000 гривен за 15 ночей. Такая стоимость за апартаменты вблизи океана. Проживание на вилле внутри острова за 2 недели обойдется ориентировочно в 30 000 гривен.

Еда

Туристка рассказала, что цены на продукты на острове почти такие же, как в украинских супермаркетах.

Перед поездкой на Бали надо оформить визу, которая стоит 150 долларов с человека на 2 месяца, а также обязательно приобрести страховой полис — медицина на острове стоит дорого.

@bohdana.kondratenko

Ответ пользователю @Єлизавета конечно, если жилье на долгосрочную аренду, то это дешевле (может даже вдвое) 🫡 А по страховке на @hotline.finance 🚘 : можно сравнить цены всех компаний, ну и с "BOHDANA" -10% на туристическую страховку, Зеленую карту и автогражданку🚗

♬ оригинальный звук - user20921053012

Ранее мы рассказывали, что эксперты раскрыли, где можно найти самый мягкий снег в мире этой зимой. Интересно, что в рейтинг не попала Швейцария, которую обожают лыжники.

Также мы писали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

путешествие соцсети цены туризм Бали
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
