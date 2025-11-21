Скільки коштує відпочинок на Балі восени 2025 року — ціни на дорогу, житло та їжу

Краєвиди Балі. Фото: tripadvisor.com

У багатьох райський відпочинок асоціюється саме з островом Балі — неймовірні пляжі, спека та багато тропічних фруктів. В мережі говорять, що на курорті доволі доступні ціни. Українка нещодавно побувала на цьому казковому острові та розповіла про свої витрати на проживання та харчування.

Дорога

Мандрівниця зізналась, що найдорожчою виявилася сама дорога до казкового курорту. Квитки з Польщі на літак в обидві сторони їй обійшлися у 1 000 доларів. Проте дівчина підкреслила, що користувалася послугами не найдешевшої авіакомпанії.

Житло

Проживання у двоповерховій просторій віллі зі спільним басейном та сучасним ремонтом обійшлися туристці у 44 000 гривень за 15 ночей. Така вартість за апартаменти поблизу океану. Проживання на віллі всередині острова за 2 тижні обійдеться орієнтовно у 30 000 гривень.

Їжа

Туристка розповіла, що ціни на продукти на острові майже такі ж, як в українських супермаркетах.

Перед поїздкою на Балі треба оформити візу, яка вартує 150 доларів з людини на 2 місяці, а також обов'язково придбати страховий поліс — медицина на острові коштує дорого.

