Українка розповіла, скільки коштує відпочити на Балі

Українка розповіла, скільки коштує відпочити на Балі

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 15:15
Оновлено: 08:45
Скільки коштує відпочинок на Балі восени 2025 року — ціни на дорогу, житло та їжу
Краєвиди Балі. Фото: tripadvisor.com

У багатьох райський відпочинок асоціюється саме з островом Балі — неймовірні пляжі, спека та багато тропічних фруктів. В мережі говорять, що на курорті доволі доступні ціни. Українка нещодавно побувала на цьому казковому острові та розповіла про свої витрати на проживання та харчування.

Відповідне відео опублікувала користувачка bohdana.kondratenko в TikTok.

Дорога

Дорога

Мандрівниця зізналась, що найдорожчою виявилася сама дорога до казкового курорту. Квитки з Польщі на літак в обидві сторони їй обійшлися у 1 000 доларів. Проте дівчина підкреслила, що користувалася послугами не найдешевшої авіакомпанії.

Житло

Проживання у двоповерховій просторій віллі зі спільним басейном та сучасним ремонтом обійшлися туристці у 44 000 гривень за 15 ночей. Така вартість за апартаменти поблизу океану. Проживання на віллі всередині острова за 2 тижні обійдеться орієнтовно у 30 000 гривень.

Їжа

Туристка розповіла, що ціни на продукти на острові майже такі ж, як в українських супермаркетах.

Перед поїздкою на Балі треба оформити візу, яка вартує 150 доларів з людини на 2 місяці, а також обов'язково придбати страховий поліс — медицина на острові коштує дорого.

@bohdana.kondratenko

Відповідь користувачу @Єлізавета звісно, якшо житло на довгострокову оренду, то це дешевше (може навіть вдвічі) 🫡 А за страховкою на @hotline.finance 🚘 : можна порівняти ціни усіх компаній, ну і з «BOHDANA» -10% на туристичну страховку, Зелену карту та автоцивілку🚗

♬ оригінальний звук - user20921053012

Раніше ми розповідали, що експерти розкрили, де можна знайти найм'якший сніг у світі цієї зими. Цікаво, що в рейтинг не потрапила Швейцарія, яку обожнюють лижники.

Також ми писали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

подорож соцмережі ціни туризм Балі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
