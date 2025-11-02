Сколько стоит жилье, развлечения и медицина в Греции (видео)

Семья покупает продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Из-за полномасштабного вторжения России, за последний год в Украине заметно вырос ценник на продуктовую корзину. Украинцев интересует, сколько стоит жилье и продукты в других странах мира. Наша землячка, которая живет в Греции показала, сколько тратит средств в месяц на еду, развлечения и медицину.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница kristina_skazala в TikTok.

Расходы в Греции на жизнь семьи

Украинка призналась, что по состоянию на 18 мая уже потратила на жизнь 4 100 евро. В частности, 2 300 евро женщина отдает ежемесячно за жилье. Раз в сезон ее семья также платит 200 евро за уборку придомовой территории и подготовку к лету или зиме.

Следующие две крупнейшие категории расходов — развлечения и еда. На развлечения она потратила больше — всего в 300 евро ей обошлась сапа для плавания. Девушка рассказала, что местные жители очень часто экономят на еде кругленькую сумму благодаря купонам, однако ей пока это не удается. Она лишь пытается сократить расходы на еду и готовит блюда из акционных продуктов на неделю.

В 4 100 евро также включены 2 похода в ресторан семьей. Расходы на аптеки и походы к врачу вышли в 100 евро, учитывая лечение ее мужа от сильных ожогов.

