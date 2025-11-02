Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Украинка призналась, сколько тратит в Греции в месяц

Украинка призналась, сколько тратит в Греции в месяц

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 06:12
обновлено: 20:04
Сколько стоит жилье, развлечения и медицина в Греции (видео)
Семья покупает продукты в супермаркете. Фото: freepik.com

Из-за полномасштабного вторжения России, за последний год в Украине заметно вырос ценник на продуктовую корзину. Украинцев интересует, сколько стоит жилье и продукты в других странах мира. Наша землячка, которая живет в Греции показала, сколько тратит средств в месяц на еду, развлечения и медицину.

Соответствующее видео опубликовала пользовательница kristina_skazala в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Расходы в Греции на жизнь семьи

Украинка призналась, что по состоянию на 18 мая уже потратила на жизнь 4 100 евро. В частности, 2 300 евро женщина отдает ежемесячно за жилье. Раз в сезон ее семья также платит 200 евро за уборку придомовой территории и подготовку к лету или зиме.

Реклама

Следующие две крупнейшие категории расходов — развлечения и еда. На развлечения она потратила больше — всего в 300 евро ей обошлась сапа для плавания. Девушка рассказала, что местные жители очень часто экономят на еде кругленькую сумму благодаря купонам, однако ей пока это не удается. Она лишь пытается сократить расходы на еду и готовит блюда из акционных продуктов на неделю.

В 4 100 евро также включены 2 похода в ресторан семьей. Расходы на аптеки и походы к врачу вышли в 100 евро, учитывая лечение ее мужа от сильных ожогов.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, в какую страну путешественники мечтают переехать больше всего. Она привлекает своими невероятными пейзажами и высоким уровнем жизни.

Реклама

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.

продукты путешествие Греция туризм расходы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации