Україна
Головна Мандри Українка зізналася, скільки витрачає в Греції на місяць

Українка зізналася, скільки витрачає в Греції на місяць

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 06:12
Оновлено: 20:04
Скільки коштує житло, розваги та медицина в Греції (відео)
Родина купує продукти в супермаркеті. Фото: freepik.com

Через повномасштабне вторгнення Росії, за останній рік в Україні помітно виріс цінник на продуктовий кошик. Українців цікавить, скільки вартує житло та продукти в інших країнах світу. Наша землячка, яка мешкає в Греції показала, скільки витрачає коштів на місяць на їжу, розваги та медицину.

Відповідне відео опублікувала користувачка kristina_skazala в TikTok.

Витрати в Греції на життя родини

Українка зізналася, що станом на 18 травня вже витратила на життя 4 100 євро. Зокрема, 2 300 євро жінка віддає щомісяця за житло. Раз на сезон її родина також сплачує 200 євро за прибирання прибудинкової території та підготовку до літа чи зими.

Наступні дві найбільші категорії витрат — розваги та їжа. На розваги вона витратила більше — лише в 300 євро їй обійшлася сапа для плавання. Дівчина розповіла, що місцеві жителі дуже часто економлять на їжі кругленьку суму завдяки купонам, проте їй поки це не вдається. Вона лише намагається скоротити витрати на їжу і готує страви з акційних продуктів на тиждень.

В 4 100 євро також включені 2 походи до ресторану родиною. Витрати на аптеки та походи до лікаря вийшли у 100 євро, враховуючи лікування її чоловіка від сильних опіків.

продукти подорож Греція туризм витрати
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
