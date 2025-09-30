Великобритания ужесточит требования для получения разрешения на постоянное проживание

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Великобритания ужесточает требования для украинских беженцев, которые планируют получить разрешение на постоянное проживание. После внедрения изменений, претендовать на этот статус смогут только те лица, которые на высоком уровне владеют английским языком, имеют безупречную репутацию и "внесли значительный вклад в развитие британского общества".

Об этом пишет The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать украинцам в Британии

Министр внутренних дел Великобритании Шабан Махмуд планирует выдвинуть предложения, по которым людям с судимостью и тем, кто имеет недостаточный уровень английского, будет отказано в получении разрешения на постоянное проживание.

Кроме того, заявители, которые стремятся получить (ILR), должны продемонстрировать, что "они интегрировались и внесли вклад в общество через уплату национального страхования и волонтерскую работу, а не полагались на социальные выплаты".

Таким образом, иностранцы могут прожить в Великобритании десять лет и все равно не получить вид на жительство, если не будут соответствовать новым требованиям.

Разрешение на постоянное проживание сможет получить только тот, кто:

имеет официальную стабильную работу в Британии;

не получает социальных выплат;

выучил английский язык "на высоком уровне";

не имеет судимости;

сделал вклад в развитие местных общин.

Махмуд планирует разработать классификацию преступлений, совершив которые человек уже никогда не сможет претендовать на ILR, в частности те, что связаны с совершением ДТП. В других случаях человеку с судимостью придется дополнительно ждать несколько лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как существенно сократить себе время простаивания в очередях на пункте пропуска с Польшей. В какие часы и сезоны поездки будут наиболее комфортными.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.