Велика Британія посилить вимоги для отримання дозволу на постійне проживання

Велика Британія посилює вимоги для українських біженців, які планують отримати дозвіл на постійне проживання. Після впровадження змін, претендувати на цей статус зможуть лише ті особи, які на високому рівні володіють англійською мовою, мають бездоганну репутацію та "зробили значний внесок у розвиток британського суспільства".

Про це пише The Guardian.

Що варто знати українцям в Британії

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Шабан Махмуд планує висунути пропозиції, за якими людям із судимістю та тим, хто має недостатній рівень англійської, буде відмовлено в отриманні дозволу на постійне проживання.

Окрім того, заявники, які прагнуть отримати (ILR), мають продемонструвати, що "вони інтегрувалися і зробили внесок у суспільство через сплату національного страхування та волонтерську роботу, а не покладалися на соціальні виплати".

Таким чином, іноземці можуть прожити у Великій Британії десять років і все одно не отримати дозвіл на проживання, якщо не відповідатимуть новим вимогам.

Дозвіл на постійне проживання зможуть отримати лише ті, хто:

мають офіційну стабільну роботу в Британії;

не отримують соціальних виплат;

вивчили англійську мову "на високому рівні";

не мають судимості;

зробили внесок у розвиток місцевих громад.

Махмуд планує розробити класифікацію злочинів, вчинивши які людина вже ніколи не зможе претендувати на ILR, зокрема ті, що пов'язані зі спричиненням ДТП. В інших випадках людині з судимістю доведеться додатково чекати кілька років.

