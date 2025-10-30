В Ryanair назвали худшие цвета чемоданов - может быть неприятно

Туристка с ярким чемоданом. Фото: freepik.com

Выбрать качественный чемодан в путешествие — непростая задача. Важно не только выбрать прочную фурнитуру и колесики, но и цвет. Неверный выбор может вам добавить лишних хлопот в отпуске не только из-за того, что будет быстро пачкаться, но и в разы возрастет вероятность, что его могут потерять в аэропорту.

Об этом пишет The Mirror Irish.

Чемоданы какого цвета чаще всего теряют в аэропорту

Ирландский лоукостер Ryanair обратил внимание на проблему, которая часто приводит к потере багажа. Черные, темно-синие и серые чемоданы — самые популярные цвета, которые можно увидеть на стойке регистрации багажа.

Учитывая человеческий фактор, работники аэропорта могут легко перепутать чемоданы похожих цветов и отправить в другую страну. Путаница может привести к сильному стрессу в отпуске.

Чтобы избежать этого, в компании посоветовали ковать чемоданы ярких цветов, чтобы их было проще заметить на карусели.

"Лучше выбрать что-то смелое, например неоновые цвета или яркие узоры, чтобы ваш чемодан выделялся из толпы. Если вы не можете расстаться с классическим цветом, например черным или серым — можно прикрепить на ручку цветную багажную бирку или ленту, чтобы предотвратить путаницу", — подчеркнули в статье.

