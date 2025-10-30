Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия В Ryanair рассказали, чемоданы какого цвета теряются чаще всего

В Ryanair рассказали, чемоданы какого цвета теряются чаще всего

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 10:12
обновлено: 15:04
В Ryanair назвали худшие цвета чемоданов - может быть неприятно
Туристка с ярким чемоданом. Фото: freepik.com

Выбрать качественный чемодан в путешествие — непростая задача. Важно не только выбрать прочную фурнитуру и колесики, но и цвет. Неверный выбор может вам добавить лишних хлопот в отпуске не только из-за того, что будет быстро пачкаться, но и в разы возрастет вероятность, что его могут потерять в аэропорту.

Об этом пишет The Mirror Irish.

Реклама
Читайте также:

Чемоданы какого цвета чаще всего теряют в аэропорту

Ирландский лоукостер Ryanair обратил внимание на проблему, которая часто приводит к потере багажа. Черные, темно-синие и серые чемоданы — самые популярные цвета, которые можно увидеть на стойке регистрации багажа.

Учитывая человеческий фактор, работники аэропорта могут легко перепутать чемоданы похожих цветов и отправить в другую страну. Путаница может привести к сильному стрессу в отпуске.

Чтобы избежать этого, в компании посоветовали ковать чемоданы ярких цветов, чтобы их было проще заметить на карусели.

"Лучше выбрать что-то смелое, например неоновые цвета или яркие узоры, чтобы ваш чемодан выделялся из толпы. Если вы не можете расстаться с классическим цветом, например черным или серым — можно прикрепить на ручку цветную багажную бирку или ленту, чтобы предотвратить путаницу", — подчеркнули в статье.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какой день недели выгоднее всего покупать билеты на самолет. Турагент раскрыл, что дороже всего обходятся рейсы на среду.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.

авиарейсы аэропорты путешествие туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации