Україна
В Ryanair розповіли, валізи якого кольору губляться найчастіше

В Ryanair розповіли, валізи якого кольору губляться найчастіше

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 15:04
В Ryanair назвали найгірші кольори валіз — може бути неприємно
Туристка з яскравою валізою. Фото: freepik.com

Обрати якісну валізу у подорож — непросте завдання. Важливо не лише обрати міцну фурнітуру та коліщатки, а й колір. Невірний вибір може вам додати зайвих турбот у відпустці не лише через те, що буде швидко бруднитися, а й в рази зросте ймовірність, що її можуть загубити в аеропорту.

Про це пише The Mirror Irish.

Читайте також:

Валізи якого кольору найчастіше гублять в аеропорту

Ірландський лоукостер Ryanair звернув увагу на проблему, яка часто приводить до втрати багажу. Чорні, темно-сині та сірі валізи — найпопулярніші кольори, які можна побачити на стійці реєстрації багажу.

Враховуючи людський фактор, працівники аеропорту можуть легко переплутати валізи схожих кольорів і відправити до іншої країни. Плутанина може призвести до сильного стресу у відпустці.

Щоб уникнути цього, в компанії порадили кувати валізи яскравих кольорів, щоб їх було простіше помітити на каруселі.

"Краще обрати щось сміливе, наприклад неонові кольори або яскраві візерунки, щоб ваша валіза виділялася з натовпу. Якщо ви не можете розлучитися з класичним кольором, наприклад чорним або сірим — можна прикріпити на ручку кольорову багажну бирку або стрічку, щоб запобігти плутанині", — підкреслили в статті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на який день тижня найвигідніше купувати квитки на літак. Турагент розкрив, що найдорожче обходяться рейси на середу.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інші країн.

авіарейси аеропорти подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
