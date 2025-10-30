В Ryanair назвали найгірші кольори валіз — може бути неприємно

Туристка з яскравою валізою. Фото: freepik.com

Обрати якісну валізу у подорож — непросте завдання. Важливо не лише обрати міцну фурнітуру та коліщатки, а й колір. Невірний вибір може вам додати зайвих турбот у відпустці не лише через те, що буде швидко бруднитися, а й в рази зросте ймовірність, що її можуть загубити в аеропорту.

Валізи якого кольору найчастіше гублять в аеропорту

Ірландський лоукостер Ryanair звернув увагу на проблему, яка часто приводить до втрати багажу. Чорні, темно-сині та сірі валізи — найпопулярніші кольори, які можна побачити на стійці реєстрації багажу.

Враховуючи людський фактор, працівники аеропорту можуть легко переплутати валізи схожих кольорів і відправити до іншої країни. Плутанина може призвести до сильного стресу у відпустці.

Щоб уникнути цього, в компанії порадили кувати валізи яскравих кольорів, щоб їх було простіше помітити на каруселі.

"Краще обрати щось сміливе, наприклад неонові кольори або яскраві візерунки, щоб ваша валіза виділялася з натовпу. Якщо ви не можете розлучитися з класичним кольором, наприклад чорним або сірим — можна прикріпити на ручку кольорову багажну бирку або стрічку, щоб запобігти плутанині", — підкреслили в статті.

