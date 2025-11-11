Видео
В Украине появятся двухэтажные вагоны — известны сроки

Дата публикации 11 ноября 2025 20:25
обновлено: 19:02
Когда в Украине появятся двухэтажные вагоны — в Минфине дали ответ
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УНИАН

Путешествия Укрзализныцей станут еще более современными. Уже в следующем году в Украине появятся новые двухэтажные пассажирские вагоны, средства на их приобретение заложены в государственном бюджете. Такие типы вагонов позволяют существенно оптимизировать расходы на перевозку пассажиров.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава во время встречи с руководством и членами Американской торговой палаты в Украине (ACC).

Читайте также:

Новые поезда в Украине

Заместитель министра сообщил, что за последние пять лет правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которые используют на маршрутах. Кава добавил, что в 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году.

Также в проекте бюджета-2026 были выделены средства на приобретение 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 млрд грн. В частности, в Украине появится первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

"Двухэтажные пассажирские вагоны позволят существенно оптимизировать расходы на перевозку пассажиров. Расходы на обслуживание одно- и двухэтажных вагонов отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне возрастает почти на 80%. То есть при сопоставимых эксплуатационных расходах компания сможет перевезти значительно больше пассажиров", — сказал Кава.

Он добавил, что впоследствии модельный ряд двухэтажных вагонов расширят на варианты как для ночного сообщения — со спальными местами, так и для дневного — с местами для сидения.

Напомним, Укрзализныця позволяет вернуть билеты на международные рейсы, но с определенными условиями. Полная компенсация действует за 24 часа до отправления.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
