Головна Мандри В Україні з'являться двоповерхові вагони — відомі терміни

В Україні з'являться двоповерхові вагони — відомі терміни

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 20:25
Оновлено: 19:02
Коли в Україні з'являться двоповерхові вагони — в Мінфіні дали відповідь
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УНІАН

Мандрівки Укрзалізницею стануть ще більш сучасними. Вже наступного року в Україні з'являться нові двоповерхові пасажирські вагони, кошти на їх придбання закладені у державному бюджеті. Такі типи вагонів дозволяють суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава під час зустрічі із керівництвом і членами Американської торговельної палати в Україні (ACC).

Читайте також:

Нові потяги в Україні

Заступник міністра повідомив, що за останні п’ять років уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, які використовують на маршрутах. Кава додав, що в 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.

Також в проєкті бюджету-2026 були виділені кошти на придбання 100 вагонів на сумарну вартість близько 5,7 млрд грн. Зокрема, в Україні з'явиться перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.

"Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів", — сказав Кава.

Він додав, що згодом модельний ряд двоповерхових вагонів розширять на варіанти як для нічного сполучення — зі спальними місцями, так і для денного — з місцями для сидіння.

Нагадаємо, Укрзалізниця дозволяє повернути квитки на міжнародні рейси, але з певними умовами. Повна компенсація діє за 24 години до відправлення.

Також ми писали, що одна з пасажирок УЗ поскаржилася, що вона ледь не стала інвалідом після подорожі до Варшави через те, що впала верхня полиця в купе.

Укрзалізниця подорож поїзди туризм пассажиры
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
