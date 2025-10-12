Видео
Отпуск в Киеве — что посмотреть тем, кто впервые в столице

Дата публикации 12 октября 2025 09:15
Что посмотреть тем, кто впервые в Киеве - подборка локаций
Утренний туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Столица влюбляет многих буквально с первых шагов. Здесь историческое прошлое переплетается с невероятной архитектурой и современным и быстрым вайбом жизни — старинные церкви развеваются среди новеньких небоскребов. В городе много уникальных мест, которые передают его атмосферу и стиль. Их точно надо посетить тем, кто впервые в столице.

Подборкой локаций поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Читайте также:

Что интересного посмотреть в столице

Начать свою экскурсию по Киеву блогер посоветовал с Софийского собора — единственной достопримечательности, которая сохранилась еще со времен Киевской Руси, и ей более 1000 лет. Стены собора украшают уникальные росписи. Внутри Софии есть интересные инсталляции, благодаря которым можно узнать много интересного о нашем историческом прошлом. Вход в Софийский собор стоит 200 гривен с человека.

Немножко подкрепиться вкусными пирожками можно в кафе "Ярослава" по адресу: Ярославов Вал, 13. Это одно из самых любимых мест киевлян с довольно демократичными ценами. Попить вкусный кофе блогер порекомендовал в кафе Kaffa на Подоле, которое находится на ул. Григория Сковороды 5.

После небольшого обеденного перерыва отправляйтесь покорять одну из самых красивых смотровых площадок, расположенную в колокольне Киево-Печерской лавры. С нее открываются невероятные виды на столицу. Здесь вход стоит так же как в Софии — 200 гривен.

@vadymgrinko

А какие ваши любимые места в Киеве ? #киев

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
