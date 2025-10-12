Відео
Україна
Відпустка в Києві — що подивитись тим, хто вперше в столиці

Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:15
Що подивитись тим, хто вперше в Києві — підбірка локацій
Ранковий туман у Києві. Фото: Новини.LIVE

Столиця закохує багатьох буквально з перших кроків. Тут історичне минуле переплітається із неймовірною архітектурою та сучасним і швидким вайбом життя — старовинні церкви майорять серед новеньких хмарочосів. В місті є багато унікальних місць, які передають його атмосферу та стиль. Їх точно треба відвідати тим, хто вперше завітав до столиці.

Підбіркою локацій поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Що цікавого подивитись у столиці

Розпочати свою екскурсію Києвом блогер порадив із Софійського собору — єдиної пам'ятки, яка збереглася ще з часів Київської Русі і їй понад 1000 років. Стіни собору прикрашають унікальні розписи. Всередині Софії є цікаві інсталяції, завдяки яким можна дізнатись багато цікаво про наше історичне минуле. Вхід до Софійського собору вартує 200 гривень з людини.

Трошки підкріпитися смачними пиріжками можна в кафе "Ярослава" за адресою: Ярославів Вал, 13. Це одне з найулюбленіших місць киян із доволі демократичними цінами. Попити смачної кави блогер порекомендував у кав'ярні Kaffa на Подолі, яка розташована на вул. Григорія Сковороди 5.

Після невеличкої обідньої перерви вирушайте підкорювати один з найгарніших оглядових майданчиків, розташований у дзвіниці Києво-Печерської лаври. З нього відкриваються неймовірні краєвиди на столицю. Тут вхід вартує так само як у Софії — 200 гривень.

@vadymgrinko

А які ваші улюблені місця в Києві? #київ

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Київ подорож осінь туризм архітектура
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
