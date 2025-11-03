Wizz Air добавил 10 рейсов из Польши - доступные направления

Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из известных польских городов. Путешественники смогут выгоднее добраться до других уголков мира из аэропортов Вроцлава, Гданьска, Люблина и Щецина. Часть из рейсов запустят в конце 2025 года, а остальные — в 2026. Билеты на новые рейсы уже доступны на сайте и в приложении компании.

Об этом сообщает lowcostavia.

Рейсы из Вроцлава

Вроцлав — Варна (Болгария) — с 15 июня 2026 года, дважды в неделю;

Вроцлав — Рейкьявик (Исландия) — с 16 июня 2026 года, трижды в неделю;

Вроцлав — Дортмунд (Германия) — с 25 октября 2026 года, 4 рейса в неделю.

Рейсы из Гданьска

Гданьск — Вильнюс (Литва) — со 2 мая 2026 года, 4 рейса в неделю;

Гданьск — Попрад-Татры (Словакия) — с 25 декабря 2025 года, дважды в неделю;

Гданьск — Афины (Греция) — с 1 мая 2026 года, трижды в неделю;

Гданьск — Таллинн (Эстония) — с 1 мая 2026 года, 5 рейсов в неделю;

Гданьск — Ницца (Франция) — со 2 мая 2026 года, 3-4 рейса в неделю.

Другие новые маршруты Wizz Air

Люблин — Маастрихт (Нидерланды) — с 30 марта 2026 года, дважды в неделю;

Щецин — Берген (Норвегия) — с 30 марта 2026 года, дважды в неделю.

