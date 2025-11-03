Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 10:12
обновлено: 10:01
Wizz Air добавил 10 рейсов из Польши - доступные направления
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы из известных польских городов. Путешественники смогут выгоднее добраться до других уголков мира из аэропортов Вроцлава, Гданьска, Люблина и Щецина. Часть из рейсов запустят в конце 2025 года, а остальные — в 2026. Билеты на новые рейсы уже доступны на сайте и в приложении компании.

Об этом сообщает lowcostavia.

Читайте также:

Рейсы из Вроцлава

  • Вроцлав — Варна (Болгария) — с 15 июня 2026 года, дважды в неделю;
  • Вроцлав — Рейкьявик (Исландия) — с 16 июня 2026 года, трижды в неделю;
  • Вроцлав — Дортмунд (Германия) — с 25 октября 2026 года, 4 рейса в неделю.

Рейсы из Гданьска

  • Гданьск — Вильнюс (Литва) — со 2 мая 2026 года, 4 рейса в неделю;
  • Гданьск — Попрад-Татры (Словакия) — с 25 декабря 2025 года, дважды в неделю;
  • Гданьск — Афины (Греция) — с 1 мая 2026 года, трижды в неделю;
  • Гданьск — Таллинн (Эстония) с 1 мая 2026 года, 5 рейсов в неделю;
  • Гданьск — Ницца (Франция) — со 2 мая 2026 года, 3-4 рейса в неделю.

Другие новые маршруты Wizz Air

  • Люблин — Маастрихт (Нидерланды) — с 30 марта 2026 года, дважды в неделю;
  • Щецин — Берген (Норвегия) — с 30 марта 2026 года, дважды в неделю.

Напомним, Ryanair вскоре отменит один из сборов. Пассажиры смогут сэкономить 20 евро на каждом рейсе.

Также мы писали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из столицы Словакии. Компания добавила 12 новых маршрутов в Молдову, Италию, Германию и другие страны.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
