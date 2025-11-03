Wizz Air додав 10 рейсів з Польщі — доступні напрямки

Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси з відомих польських міст. Мандрівники зможуть вигідніше дістатись до інших куточків світу з аеропортів Вроцлава, Гданська, Любліна та Щецина. Частину рейсів запустять наприкінці 2025 року, а решту — у 2026. Квитки на нові рейси вже доступні на сайті та у додатку компанії.

Про це повідомляє lowcostavia.

Рейси з Вроцлава

Вроцлав — Варна (Болгарія) — з 15 червня 2026 року, двічі на тиждень;

Вроцлав — Рейк'явік (Ісландія) — з 16 червня 2026 року, тричі на тиждень;

Вроцлав — Дортмунд (Німеччина) — з 25 жовтня 2026 року, 4 рейси на тиждень.

Рейси із Гданська

Гданськ — Вільнюс (Литва) — з 2 травня 2026 року, 4 рейси на тиждень;

Гданськ — Попрад-Татри (Словаччина) — з 25 грудня 2025 року, двічі на тиждень;

Гданськ — Афіни (Греція) — з 1 травня 2026 року, тричі на тиждень;

Гданськ — Таллінн (Естонія) — з 1 травня 2026 року, 5 рейсів на тиждень;

Гданськ — Ніцца (Франція) — з 2 травня 2026 року, 3–4 рейси на тиждень.

Інші нові маршрути Wizz Air

Люблін — Маастрихт (Нідерланди) — з 30 березня 2026 року, двічі на тиждень;

Щецин — Берген (Норвегія) — з 30 березня 2026 року, двічі на тиждень.

