Україна
Вигідні польоти з Польщі — Wizz Air анонсував нові рейси

Вигідні польоти з Польщі — Wizz Air анонсував нові рейси

Дата публікації: 3 листопада 2025 10:12
Оновлено: 10:25
Wizz Air додав 10 рейсів з Польщі — доступні напрямки
Літак Wizz Air. Фото: wizzair.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси з відомих польських міст. Мандрівники зможуть вигідніше дістатись до інших куточків світу з аеропортів Вроцлава, Гданська, Любліна та Щецина. Частину рейсів запустять наприкінці 2025 року, а решту — у 2026. Квитки на нові рейси вже доступні на сайті та у додатку компанії.

Про це повідомляє lowcostavia.

Читайте також:

Рейси з Вроцлава 

  • Вроцлав — Варна (Болгарія) — з 15 червня 2026 року, двічі на тиждень;
  • Вроцлав — Рейк'явік (Ісландія) — з 16 червня 2026 року, тричі на тиждень;
  • Вроцлав — Дортмунд (Німеччина) — з 25 жовтня 2026 року, 4 рейси на тиждень.

Рейси із Гданська

  • Гданськ — Вільнюс (Литва) — з 2 травня 2026 року, 4 рейси на тиждень;
  • Гданськ — Попрад-Татри (Словаччина) — з 25 грудня 2025 року, двічі на тиждень;
  • Гданськ — Афіни (Греція) — з 1 травня 2026 року, тричі на тиждень;
  • Гданськ — Таллінн (Естонія) — з 1 травня 2026 року, 5 рейсів на тиждень;
  • Гданськ — Ніцца (Франція) — з 2 травня 2026 року, 3–4 рейси на тиждень.

Інші нові маршрути Wizz Air

  • Люблін — Маастрихт (Нідерланди) — з 30 березня 2026 року, двічі на тиждень;
  • Щецин — Берген (Норвегія) — з 30 березня 2026 року, двічі на тиждень.

Нагадаємо, Ryanair незабаром скасує один зі зборів. Пасажири зможуть зекономити 20 євро на кожному рейсі.

Також ми писали, що Wizz Air анонсував нові рейси зі столиці Словаччини. Компанія додала 12 нових маршрутів до Молдови, Італії, Німеччини та інших країн.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
