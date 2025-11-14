Видео
Видео

Выезд за границу с питомцем — что нужно сделать перед поездкой

Дата публикации 14 ноября 2025 05:12
обновлено: 14:32
Пересечение границы в 2025 году — что нужно для выезда с животным
Поездка с собакой на авто. Фото: Freepik

Четвероногие любимцы — члены семьи, и многие из нас не представляет свою жизнь без них. Однако, чтобы взять своего пушистого друга в путешествие за пределы Украины, нужно заранее подготовиться. Каждая страна имеет ряд собственных требований к въезду животных, однако без оформления заграничного документа и проведения вакцинации от бешенства не обойтись.

О том, что необходимо для того, чтобы выехать за границу с домашним любимцем, рассказали на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы.

Вакцинация и чипирование

Перед поездкой на сайте Госпотребслужбы проверьте требования к въезду животных в страну, куда будете направляться. Сначала вам надо чипировать животное в ветклинике и внести соответствующие данные в ветеринарно-санитарный паспорт международного образца. Одновременно с чипированием можно сделать вашему любимцу вакцину от бешенства. И паспорт и вакцину можно сделать как в государственной, так в частной клинике.

Сдача титров на выявление антител

Забор крови на выявление антител делается минимум через 30 дней после прививки. Перед поездкой сдачу титров нужно провести за 3 месяца до даты запланированного выезда. Эти лабораторные исследования проводят так же и государственные и частные ветклиники.

Документы для выезда с животным

За день-два до поездки владельцам нужно получить ветеринарное свидетельства Ф-1 в государственной больнице ветеринарной медицины. Этот документ действителен только 72 часа. Также нужно получить международный ветеринарный сертификат у пограничников. Если вы будете путешествовать по железной дороге — обратитесь в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе. Если будете выезжать на авто — в отделы пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе.

Ранее мы рассказывали о пяти самых необходимых выражениях, которые пригодятся во время проверки документов или вопросов от пограничников на украинско-польской границе.

Также мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как пояснил специалист, в этом случае значение имеет характер именно ограничительных мер после вынесения приговора судом.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
