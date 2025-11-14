Відео
Головна Мандри Виїзд за кордон з улюбленцем — що треба зробити перед поїздкою

Виїзд за кордон з улюбленцем — що треба зробити перед поїздкою

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 05:12
Оновлено: 14:32
Перетин кордону у 2025 році — що потрібно для виїзду з твариною
Поїздка з собакою на авто. Фото: Freepik

Чотирилапі улюбленці — члени родини, і багато з нас не уявляє своє життя без них. Проте, щоб взяти свого пухнастого друга у мандрівку за межі України, потрібно заздалегідь підготуватися. Кожна країна має ряд власних вимог до в'їзду тварин, проте без оформлення закордонного документа та проведення вакцинації від сказу не обійтися.

Про те, що необхідно для того, щоб виїхати за кордон з домашнім улюбленцем, розповіли на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

Читайте також:

Вакцинація та чипування

Перед поїздкою на сайті Держспоживслужби перевірте вимоги до в'їзду тварин до країни, куди прямуватимете. Спочатку вам треба чипувати тварину у ветклініці та внести відповідні дані у ветеринарно-санітарний паспорт міжнародного зразка. Одночасну із чипуванням можна зробити вашому улюбленцю вакцину від сказу. І паспорт і вакцину можна зробити як у державній, так у приватній клініці.

Здача титрів на виявлення антитіл

Забір крові на виявлення антитіл робиться щонайменше через 30 днів після щеплення. Перед поїздкою здачу титрів потрібно провести за 3 місяці до дати запланованого виїзду. Ці лабораторні дослідження проводять і державні, і приватні ветклініки.

Документи для виїзду з твариною

За день-два до поїздки власникам потрібно отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини. Цей документ є дійсним лише 72 години. Також потрібно одержати міжнародний ветеринарний сертифікат у прикордонників. Якщо ви будете мандрувати залізницею — зверніться до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні. Якщо будете виїжджати на авто —  до відділів прикордонного інспекційного контролю управління державного контролю на кордоні.

Раніше ми розповідали про п’ять найнеобхідніших висловів, які стануть у пригоді під час перевірки документів чи запитань від прикордонників на українсько-польському кордоні.

Також ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як пояснив фахівець, в цьому випадку значення має характер саме обмежувальних заходів після винесення вироку судом.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
