Как избавиться от боли во время долгих полетов - лайфхак для путешественников

Спасет от боли — вещь, которую стоит взять с собой в путешествие
При подготовке к следующему отпуску вам стоит включить в свой список немного непривычную для путешествий вещь — теннисный мяч. Он занимает мало места в чемодане, не тяжелый, однако может очень выручить вас в путешествии. Именно им можно прекрасно массировать тело и снимать боль в мышцах и сильные отеки.
Об этом пишет Metro.
Теннисный мяч спасет в самолете
Теннисный мяч будет вам необходим в самолете не для того, чтобы избавиться от скуки, играя в мяч с соседями по проходу, а для того, чтобы быстро избавиться от скованности и боли во время полета. Квалифицированный терапевт сна Трейси Ханниган порекомендовала использовать теннисный мяч в сочетании с другим маленьким предметом.
"Стоит взять полотенце для рук, положить мяч посередине него и скрутить. Когда мяч зажат, им проще делать массаж и он не соскочит", — поделилась она.
Если у вас болит поясница — положите мячик на спинку сиденья в самолете. Он снимет напряжение в межпозвоночных дисках и существенно уменьшит боль.
