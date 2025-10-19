Видео
Видео

Спасет от боли — вещь, которую стоит взять с собой в путешествие

Дата публикации 19 октября 2025 20:12
обновлено: 19:53
Как избавиться от боли во время долгих полетов - лайфхак для путешественников
Туристка собирает чемоданы. Фото: freepik.com

При подготовке к следующему отпуску вам стоит включить в свой список немного непривычную для путешествий вещь — теннисный мяч. Он занимает мало места в чемодане, не тяжелый, однако может очень выручить вас в путешествии. Именно им можно прекрасно массировать тело и снимать боль в мышцах и сильные отеки.

Об этом пишет Metro.

Теннисный мяч спасет в самолете

Теннисный мяч будет вам необходим в самолете не для того, чтобы избавиться от скуки, играя в мяч с соседями по проходу, а для того, чтобы быстро избавиться от скованности и боли во время полета. Квалифицированный терапевт сна Трейси Ханниган порекомендовала использовать теннисный мяч в сочетании с другим маленьким предметом.

"Стоит взять полотенце для рук, положить мяч посередине него и скрутить. Когда мяч зажат, им проще делать массаж и он не соскочит", — поделилась она.

Если у вас болит поясница — положите мячик на спинку сиденья в самолете. Он снимет напряжение в межпозвоночных дисках и существенно уменьшит боль.

Напомним, ранее опытная путешественница объяснила, как ее постоянно спасает после долгих перелетов скалка для теста. Она очень легкая, не занимает много места, однако может помочь справиться с отеками.

Также мы писали, как не тратить много средств в аэропорту и при этом комфортно путешествовать. Недешевые авиабилеты, обед, трансфер из аэропорта и камеры хранения незаметно "едят" ваш бюджет, и эти советы по экономии не станут лишними.

авиарейсы путешествие лайфхаки самолеты туризм полезные советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
