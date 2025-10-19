Как избавиться от боли во время долгих полетов - лайфхак для путешественников

Туристка собирает чемоданы. Фото: freepik.com

При подготовке к следующему отпуску вам стоит включить в свой список немного непривычную для путешествий вещь — теннисный мяч. Он занимает мало места в чемодане, не тяжелый, однако может очень выручить вас в путешествии. Именно им можно прекрасно массировать тело и снимать боль в мышцах и сильные отеки.

Об этом пишет Metro.

Теннисный мяч спасет в самолете

Теннисный мяч будет вам необходим в самолете не для того, чтобы избавиться от скуки, играя в мяч с соседями по проходу, а для того, чтобы быстро избавиться от скованности и боли во время полета. Квалифицированный терапевт сна Трейси Ханниган порекомендовала использовать теннисный мяч в сочетании с другим маленьким предметом.

"Стоит взять полотенце для рук, положить мяч посередине него и скрутить. Когда мяч зажат, им проще делать массаж и он не соскочит", — поделилась она.

Если у вас болит поясница — положите мячик на спинку сиденья в самолете. Он снимет напряжение в межпозвоночных дисках и существенно уменьшит боль.

