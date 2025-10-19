Як позбутися болю під час довгих польотів — лайфхак для мандрівників

Туристка збирає валізи. Фото: freepik.com

Під час підготовки до наступної відпустки вам варто включити до свого списку трохи незвичну для подорожей річ — тенісний м'яч. Він займає мало місця у валізі, не важкий, проте може дуже виручити вас у подорожі. Саме ним можна чудово масажувати тіло та знімати біль у м'язах й сильні набряки.

Тенісний м'яч врятує у літаку

Тенісний м'яч буде вам необхідний в літаку не для того, щоб позбутися нудьги, граючи в м'яч із сусідами по проходу, а для того, щоб швидко позбутися скутості та болю під час польоту. Кваліфікований терапевт сну Трейсі Ханніган порекомендувала використовувати тенісний м'яч у поєднанні з іншим маленьким предметом.

"Варто взяти рушник для рук, покласти м'яч посередині нього і скрутити. Коли м'яч затиснутий, ним простіше робити масаж і він не зіскочить", — поділилась вона.

Якщо у вас болить поперек — покладіть м'ячик на спинку сидіння в літаку. Він зніме напруження в міжхребцевих дисках та суттєво зменшить біль.

