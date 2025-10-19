Відео
Україна
Врятує від болю — річ, яку варто взяти із собою в подорож

Врятує від болю — річ, яку варто взяти із собою в подорож

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 20:12
Оновлено: 19:53
Як позбутися болю під час довгих польотів — лайфхак для мандрівників
Туристка збирає валізи. Фото: freepik.com

Під час підготовки до наступної відпустки вам варто включити до свого списку трохи незвичну для подорожей річ — тенісний м'яч. Він займає мало місця у валізі, не важкий, проте може дуже виручити вас у подорожі. Саме ним можна чудово масажувати тіло та знімати біль у м'язах й сильні набряки.

Про це пише Metro.

Читайте також:

Тенісний м'яч врятує у літаку

Тенісний м'яч буде вам необхідний в літаку не для того, щоб позбутися нудьги, граючи в м'яч із сусідами по проходу, а для того, щоб швидко позбутися скутості та болю під час польоту.  Кваліфікований терапевт сну Трейсі Ханніган порекомендувала використовувати тенісний м'яч у поєднанні з іншим маленьким предметом.

"Варто взяти рушник для рук, покласти м'яч посередині нього і скрутити. Коли м'яч затиснутий, ним простіше робити масаж і він не зіскочить", — поділилась вона.

Якщо у вас болить поперек — покладіть м'ячик на спинку сидіння в літаку. Він зніме напруження в міжхребцевих дисках та  суттєво зменшить біль.

Нагадаємо, раніше досвідчена мандрівниця пояснила, як її постійно рятує після довгих перельотів качалка для тіста. Вона дуже легка, не займає багато місця, проте може допомогти впоратись із набряками.

Також ми писали, як не витрачати багато коштів в аеропорту та при цьому комфортно подорожувати. Недешеві авіаквитки, обід, трансфер з аеропорту та камери схову непомітно "їдять" ваш бюджет, і ці поради з економії не стануть зайвими.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
