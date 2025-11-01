Видео
Видео

С какого возраста подростки могут ездить поездом самостоятельно

С какого возраста подростки могут ездить поездом самостоятельно

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 12:22
обновлено: 10:01
С какого возраста подростки могут путешествовать поездом Укрзализныци самостоятельно — правила компании
Мама с дочкой отправляется в путешествие. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Путешествия поездами Укрзализныци — это не только удобно, но и выгодно, ведь железнодорожные билеты доступнее других видов транспорта. Несовершеннолетние украинцы могут путешествовать в пределах страны и за границу самостоятельно только после достижения определенного возраста. Перед тем как отпускать подростка на поезд, родителям стоит ознакомиться с подробными правилами УЗ.

О том, с какого возраста могут путешествовать юноши и девушки рассказала опытная проводница train_conductor_ в TikTok.

С какого возраста можно путешествовать поездом без сопровождения взрослых

По правилам Укрзализныци, проводница имеет права пускать в поезд подростков до 14 лет без сопровождения взрослых. При этом сопровождать маленького украинца имеют право не только родители, но и родственники (дедушка или бабушка, совершеннолетние сестра или брат и другие), а также учителя и тренеры. Им нужно иметь при себе подтверждающие документы или разрешение от родителей.

"Если ребенку уже есть 14 лет — он может путешествовать самостоятельно без сопровождения взрослых", — пояснила работница Укрзализныци.

Пересекать же границу самостоятельно юные украинцы имеют право только с 16 лет. Подростки обязательно должны иметь при себе заграничный и внутренний паспорт.

@train_conductor_

Отвечаю на самый актуальный вопрос который задавали на прямом эфир. Если было полезно пиши в комментариях #уз#поезд#поезд#билеты

♬ оригинальный звук - Daryna

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно делать с билетом, если вы забыли свои вещи в поезде. В УЗ сообщили об алгоритме действий в такой ситуации.

Также мы писали, что одна из пассажирок УЗ пожаловалась, что она едва не стала инвалидом после путешествия в Варшаву из-за того, что упала верхняя полка в купе.

Укрзализныця путешествие подростки поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
