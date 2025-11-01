З якого віку підлітки можуть подорожувати потягом Укрзалізниці самостійно — правила компанії

Мама з донькою вирушає в подорож.. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Подорожі потягами Укрзалізниці — це не лише зручно, а й вигідно, адже залізничні квитки доступніші за інші види транспорту. Неповнолітні українці можуть мандрувати в межах країни та за кордон самостійно лише після досягнення певного віку. Перед тим як відпускати підлітка на потяг, батькам варто ознайомитися із детальними правилами УЗ.

Про те, з якого віку можуть подорожувати юнаки та дівчата розповіла досвідчена провідниця train_conductor_ в TikTok.

З якого віку можна подорожувати потягом без супроводу дорослих

За правилами Укрзалізниці, провідниця має права пускати до потягу підлітків до 14 років без супроводу дорослих. При цьому супроводжувати маленького українця мають право не тільки батьки, а й родичі (дідусь чи бабуся, повнолітні сестра чи брат та інші), а також вчителі й тренери. Їм потрібно мати при собі підтверджувальні документи чи дозвіл від батьків.

"Якщо дитині вже є 14 років — вона може подорожувати самостійно без супроводу дорослих", — пояснила працівниця Укрзалізниці.

Перетинати ж кордон самостійно юні українці мають право лише з 16 років. Підлітки обов'язково мають мати при собі закордонний та внутрішній паспорт.

