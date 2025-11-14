Карта трасс Буковеля — где безопасно кататься новичкам (список)

Молодежь катается на лыжах в Буковеле. Фото: freepik.com

До новогодних праздников осталось совсем немного времени, и уже скоро тысячи украинцев отправятся в отпуск, в частности, и к наиболее популярному горнолыжному курорту в Украине — Буковелю. Он насчитывает 62 трассы различной сложности, которые прекрасно пойдут не только для профи лыжников но и тех, кто только осваивает этот зимний вид спорта.

Новини.LIVE расскажут о трассах для начинающих в Буковеле.

Реклама

Читайте также:

Самые легкие трассы Буковеля

Если вы новичок в лыжном спорте, не стоит сразу рваться к красным и черным трассам курорта. Перед тем, как отправляться на них, потренируйте уверенность на маршрутах, которые обозначены синим цветом. К самым простым трассам Буковеля ведет подъемник "1R". Когда почувствуете, что вам легко — можете осваивать маршруты 11F и 1R.

Трасса 1Е - широкая и легкая, а 1С — более узкая и маневренная. 5А и 5В — пологие и длинные, прекрасно пойдут для новичков. Если вы приехали на отдых с детьми, лучшим вариантом станет маршрут 7А, а если ваша цель насладиться невероятными горными пейзажами — выбирайте трассу 14 А.

Трассы в Буковеле. Фото: bukovel.com

Во время отпуска учитывайте, что чем проще трасса — тем больше людей стоит в очереди.

Напомним, мы рассказывали о невероятных скалах, где можно прекрасно восстановить силы среди тишины и насладиться красотой Карпат. Эта локация менее популярна, чем Буковель и Яремче - здесь нет толп туристов, грязи и шума.

Также мы писали, за что можно получить штраф в Карпатах. Лесная охрана следит за порядком и наказывает украинцев, которые вредят природе.