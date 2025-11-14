Відео
Зимова відпустка в Буковелі — які траси підійдуть для початківців

Зимова відпустка в Буковелі — які траси підійдуть для початківців

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 07:55
Оновлено: 17:09
Карта трас Буковелю — де безпечно кататися новачкам (список)
Молодь катається на лижах у Буковелі. Фото: freepik.com

До новорічних свят залишилось зовсім небагато часу, і вже скоро тисячі українців вирушать у відпустку, зокрема, й до найбільш популярного гірськолижного курорту в Україні   — Буковеля. Він нарахововує 62 траси різної складності, які чудово підійдуть не лише для профі-лижників, а й тих, хто тільки опановує цей зимовий вид спорту.

Новини.LIVE розкажуть про траси для початків в Буковелі.



Найлегші траси Буковелю

Якщо ви новачок у лижному спорті, не варто одразу рватися до червоних та чорних трас курорту. Перед тим, як вирушати на них, потренуйте впевненість на маршрутах, які позначені синім кольором. До найпростіших трас Буковелю веде пійдомник "1R". Коли відчуєте, що вам легко — можете опановувати маршрути 11F та 1R.

Траса 1Е — широка і легка, а 1С — більш вузька і маневрена. 5А і 5В — пологі та довгі, чудово пійдуть для новачків. Якщо ви приїхали на відпочинок із дітьми, найкращим варіантом стане маршрут 7А, а якщо ваша ціль насолодитися неймовірними гірськими краєвидами — обирайте трасу 14 А. 

Найважча траса у Буковелі - фото 1
Траси в Буковелі. Фото: bukovel.com

Під час відпустки враховуйте, що чим простіша траса — тим більше людей стоїть в черзі.

подорож Буковель зима Лижний спорт туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
